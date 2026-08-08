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События

Жара до +44°С вернется в ряде областей Казахстан

Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 15:30 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 9 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. В горных районах юга и юго-востока пройдут дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе, севере и востоке ожидается туман.

Очень сильная жара ожидается:

  • в Атырауской области, на западе и юге Актюбинской области, юге Западно-Казахстанской и Костанайской областей – +40...+41°C;
  • в Мангистауской области – +43...+44°C.

Сильная жара прогнозируется:

  • в Алматинской области, области Жетысу, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской областях, области Улытау, на западе и юге Северо-Казахстанской, юге Карагандинской области и области Абай – +35...+39°C;
  • в Жамбылской области – +38°C;
  • в Туркестанской и Кызылординской областях – +41...+43°C.

Высокая пожарная опасность ожидается на северо-востоке Западно-Казахстанской области, в центре области Абай, на западе, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области, на севере Актюбинской области, на юге и востоке Жамбылской области, на юге и востоке Алматинской области, на западе Мангистауской области, на западе, востоке и в центре Костанайской области, на западе и севере Северо-Казахстанской области, в центре Акмолинской области, в центре и на юге Павлодарской области, на севере и востоке Туркестанской области, на западе и севере Карагандинской области, на западе и юге области Жетысу.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Улытау, на северо-востоке и в центре Мангистауской области, на западе, юге, юго-востоке и в центре Актюбинской области, на юге и юго-востоке Костанайской области, на западе Акмолинской области, на юге и востоке Карагандинской области, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, на западе и севере Алматинской области, на востоке и в центре области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 15:30
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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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