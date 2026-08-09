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События

Чем кошатники отличаются от собачников, объяснила психолог

кошка и собака, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 16:48 Фото: magnific (создано ИИ)
Одни люди предпочитают собак, другие – кошек. Исследования показывают, что между ними действительно есть некоторые различия, хотя считать их универсальными правилами нельзя, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевт Ирина Крашкина отмечает, что выбор питомца может быть связан с особенностями характера и образом жизни, пишет "Доктор Питер".

По данным исследований американского психолога Сэма Гослинга, любители собак в среднем чаще бывают экстравертами, общительнее и легче идут на контакт. Владельцы собак чаще гуляют, знакомятся с новыми людьми и участвуют в социальных активностях.

Кошатники, напротив, чаще проявляют интерес к творчеству, книгам, искусству и новым идеям. Среди них больше людей, которые комфортно чувствуют себя в одиночестве и ценят личное пространство.

Крашкина объясняет, что это может быть связано и с самими животными. Кошка не требует прогулок по расписанию и постоянного внимания, а сама выбирает, когда ей общаться. Поэтому такой питомец может больше подходить людям, которые ценят независимость и автономию.

Есть и теория, согласно которой человек выбирает животное, похожее на него самого: активным и общительным людям может быть ближе собака, а более спокойным и независимым – кошка. Однако это лишь тенденция. Среди любителей кошек много общительных людей, а собаки прекрасно уживаются с домоседами.

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Отдельное отличие – в общении с питомцем. Кошачье поведение менее прямолинейно: владельцу приходится наблюдать за сигналами животного и постепенно учиться их понимать. По словам психологов, такой формат может привлекать людей, которым нравится анализировать поведение и уважать чужие границы.

При этом уровень эмпатии практически не зависит от выбора питомца. Собачники чаще проявляют заботу через активное взаимодействие, а кошатники – через наблюдение и уважение к самостоятельности животного.

Кошки также могут помогать снижать стресс. Их мурлыканье и контакт с животным способствуют расслаблению, хотя механизм этого эффекта пока изучен не до конца.

При этом научных оснований считать кошатников умнее собачников нет. В отдельных исследованиях находили небольшие различия в образовании или результатах когнитивных тестов, но после учета других факторов они становились минимальными или исчезали.

В итоге выбор между кошкой и собакой говорит о характере человека меньше, чем принято считать. На него влияют воспитание, прошлый опыт, условия жизни, работа и даже размер жилья. Однако любовь к кошкам действительно чаще связана с ценностью независимости, личного пространства и спокойного общения без постоянного контроля.

Ранее ветеринар предупредила, что обычные фумигаторы могут представлять опасность для домашних животных.

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Айсулу Омарова
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