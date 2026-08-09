Лотти исполнилось 16: в зоопарке Алматы показали жизнь необычной именинницы
Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматинском зоопарке отметили 16-летие бегемота по имени Лотти. Полуводное парнокопытное в Казахстан привезли из Франции, сообщает Zakon.kz.
Работники зверинца показали, как проводит время именинница.
"Сегодня в Алматы в зоопарке особенный день – нашей любимой бегемотихе Лотти исполнилось 16 лет! Лотти приехала к нам из Франции. Здесь она встретила Джамбо, и они стали прекрасной парой. Каждый день Лотти начинается с водных процедур и чистки зубов. Ежедневный уход очень важен для бегемотов, а их зубы могут вырастать до полуметра!" – говорится в сообщении.
В день рождения именинницу угостили сочным арбузом.
"Среди ее любимых угощений – капуста, морковь, яблоки и свекла. Желаем нашей имениннице крепкого здоровья, долгих счастливых лет, отличного аппетита и еще много прекрасных моментов рядом с Джамбо! Приходите поздравить Лотти с 16-летием!" – резюмировали в зоопарке.
Посетители и пользователи соцсетей присоединились к поздравлениям, пожелав Лотти здоровья, долголетия и хорошего аппетита:
– Шапочка хорошо сидит меж ушками!! Какие вы молодцы!! Спасибо!
– Здорово!! Поздравляю!! 16 лет – совершеннолетняя девушка!
– Спасибо киперам Лотти за уход, кормление и заботу!
– Красотка! Долгих лет тебе!
– С днем рождения, Лотти! Расти хорошей девочкой!
Ранее в зоопарке свой 40-й день рождения отметил кубинский крокодил Фидель.
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