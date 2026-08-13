Медведь в кадре: впечатляющую встречу сняли на юге Казахстана

"Хозяин леса" спокойно прогуливался по Джунгарскому Алатау. Такое видео предоставили 13 августа 2026 года в администрации Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Природа, как отмечают сотрудники парка, порой дарит по-настоящему впечатляющие встречи.

На этот раз в объектив камеры попал бурый медведь, свободно передвигавшийся в естественной среде обитания.

Бурый медведь – один из крупнейших хищников горных и лесных районов Казахстана. Несмотря на внушительные размеры, это достаточно осторожное животное, которое старается избегать встречи с человеком.

Интересный факт: у бурого медведя прекрасно развито обоняние. Оно помогает ему ориентироваться в природе и находить пищу на значительном расстоянии.

"Такие кадры напоминают нам, что дикая природа продолжает жить своим естественным ритмом и по своим законам. Если вы встретили медведя в природе, не приближайтесь к нему, не преследуйте и не пытайтесь кормить. Сохраняйте безопасную дистанцию и дайте животному возможность спокойно уйти", – напомнили в парке.

Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк основан 30 апреля 2010 года и занимает площадь 356 022 га на северных склонах Джунгарского Алатау в области Жетысу. В 2018 году он вошел в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

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