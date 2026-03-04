#Референдум-2026
Мир

Полный блэкаут: в Ираке расследуют причины коллапса энергосети

в Ираке полный блэкаут на фоне атак, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 00:42 Фото: freepik
Министерство электроэнергетики Ирака объявило о полном отключении национальной энергосети во всех провинциях, сообщает Zakon.kz.

Ведомство подтвердило, что технические бригады начали расследование для выяснения причин и работают над восстановлением отключенных станций и линий электропередачи с целью поэтапного возобновления подачи электроэнергии.

"Отключение электричества в Ираке произошло в критический момент – на фоне обострения ситуации в сфере безопасности, которое произошло в Багдаде и Эрбиле на рассвете после атак беспилотников, нацеленных на важные объекты инфраструктуры и военные базы. Полное отключение энергосистемы во всех провинциях Ирака открывает пространство для различных версий относительно причин масштабного сбоя, в ожидании результатов технического расследования", – пишет издание Attaqa.

Министерство электроэнергетики пояснило, что отключение электричества в Ираке носит технический характер и связано с внезапным снижением поставок газа на газовую электростанцию "Румейла" в провинции Басра.

Как уточняется, это привело к быстрой потере трех тысяч мегаватт мощности, падению напряжения на станции, отключению линий электропередачи и ряду генерирующих объектов, которые в настоящее время поэтапно возвращаются в работу.

Также отмечается, что департамент эксплуатации и управления, а также Национальный центр диспетчерского контроля в настоящее время восстанавливают линии электропередачи в северные провинции и к электростанциям.

Министерство призвало информационные агентства, страницы в социальных сетях и граждан не строить предположений и не распространять недостоверные слухи, а получать информацию только из официальных источников.

Ранее сообщалось, что ключевые командные центры Ирана в восточной части Тегерана выведены из строя.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

