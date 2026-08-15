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События

Токаев обратился к наследному принцу Лихтенштейна

Касым-Жомарт Токаев, принц Алоиз, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 11:00 Фото: Акорда
15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности,а дружественному народу Княжества – благополучия и процветания.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю Дня независимости Индии.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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