Токаев обратился к наследному принцу Лихтенштейна

15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности,а дружественному народу Княжества – благополучия и процветания.

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