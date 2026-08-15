Токаев обратился к наследному принцу Лихтенштейна
Фото: Акорда
15 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
"Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран", – говорится в телеграмме.
Президент пожелал наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности,а дружественному народу Княжества – благополучия и процветания.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю Дня независимости Индии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript