Казахстанских тяжелоатлетов встретили на родине после триумфа на чемпионате Азии

Сборная Казахстана вернулась из Ташкента, где прошел чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди кадетов и молодежи. В аэропорту спортсменов встречали родные, близкие и болельщики, сообщает Zakon.kz.

По итогам соревнований казахстанские тяжелоатлеты завоевали 59 медалей в рывке, толчке и сумме двоеборья. Из них 19 – золотые.

Триумфально выступивших на чемпионате Азии казахстанских тяжелоатлетов с почестями встретили на родине.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В общекомандном зачете Казахстан занял первое место среди девушек до 17 лет и юниоров до 20 лет. Кроме того, казахстанские спортсмены установили рекорды Азии и мира.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Вице-президент Казахстанской федерации тяжелой атлетики Сергей Цырульников назвал результаты команды итогом слаженной работы, воли и характера спортсменов.

Судья международной категории из Казахстана, председатель Технического комитета Азиатской федерации тяжелой атлетики Ольга Соловьева обратила внимание на то, что чемпионат проходил в тех же весовых категориях, в которых будут разыгрываться медали Олимпиады-2028, передает корреспондент Kazinform.

"Результаты, показываемые казахстанскими спортсменами, замечаем не только мы, но и на международном уровне. Конкуренция в Азии в тяжелой атлетике традиционно высокая на всех уровнях. Но, тем не менее, президент Международной федерации тяжелой атлетики подчеркивает, что те наши ребята, которые сейчас показывают хорошие результаты, являются нашим олимпийским будущим", – сказала Ольга Соловьева.

Одной из отличившихся спортсменок стала Снежана Кашкарова, выступавшая в весовой категории до 57 кг. Она завоевала в общей сложности пять золотых медалей. В рывке спортсменка подняла 88 кг, в толчке – 112 кг.

"Мне было сложно в толчке, так как это упражнение не является моим коронным. Но меня поддерживали все, верили в меня, и это придало уверенности. В этом году планирую выступить на взрослом чемпионате Казахстана", – сказала Снежана Кашкарова.

Ранее сборная Казахстана вошла в топ-10 на юниорском ЧМ по артистическому плаванию.