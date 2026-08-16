Житель Астаны попытался переплыть Есиль и оказался в опасной ситуации
Фото: Zakon.kz
Житель столицы попытался переплыть Есиль под мостом "Арыс", но не смог самостоятельно выбраться на берег, сообщает Zakon.kz.
Помогли мужчине дежурившие в этом районе спасатели. Они с помощью спасательного круга извлекли астанчанина из воды.
"Спасенным оказался мужчина 1985 года рождения. После извлечения из воды его передали медикам для дальнейшего обследования", – сообщили в МЧС.
Ранее спасатели во время рейда на Иртыше заметили тонущего подростка и вытащили из воды.
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