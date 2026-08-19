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События

Досмотр не по правилам: полиция Алматы ответила на жалобу о произволе патрульных

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 10:38 Фото: Zakon.kz
Житель Алматы заявил о неправомерных действиях в отношении него со стороны полиции. В Департаменте полиции (ДП) города ответили на обвинения, сообщает Zakon.kz.

Запись с досмотром мужчин стражами порядка появилась в Threads 18 августа 2026 года.

"Друзья, куда обращаться в связи с неправомерным действием полиции? В понедельник, 17-го августа, в 20:42 стояли с другом на ул. Инженерная, г. Алматы. Спокойно ждали такси, подошли два сотрудника полиции и начали светить фонариком в лицо, не представившись устроили осмотр с просьбой достать все из карманов, наплевав на все протоколы и процедуры. Далее подошел еще один полицейский и начал руками доставать мои вещи из барсетки, без понятых и камеры видеофиксации На вопрос, почему нас решили осмотреть, сказали, что подозрительно выглядим, стоя в темном переулке. Как вам такая причина? Последний сотрудник представился только после того, как мы все показали, но четкую аргументацию причины мы так и не услышали. У ребят "работа такая", нужно ж с пониманием относиться", – пишет автор видео.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали ситуацию.

"17 августа при патрулировании территории Медеуского района сотрудники полиции обратили внимание на двух граждан, поведение которых вызвало подозрение, в связи с чем была проведена их проверка. В ходе проверки запрещенных предметов и веществ не обнаружено, каких-либо мер в отношении граждан не применялось", – прокомментировали в ведомстве.

Параллельно там сообщили, что по действиям сотрудников полиции назначена служебная проверка.

"По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", – резюмировали в ДП.

Досмотры и проверки людей на улицах нередко завершаются задержанием правонарушителей. Например, в остановленной для проверки машине Toyota Camry была нетрезвая водитель, а остановленная для досмотра несовершеннолетняя оказалась закладчицей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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