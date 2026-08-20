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События

Жесткое задержание детей ночью в Астане попало на видео: что произошло

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 13:35 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане сотрудники полиции заметили двоих детей ночью на улице без сопровождения взрослых. В итоге попытка принять меры по установлению их личности и передаче родителям вылилась в скандал, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию сняла на видео очевидец. На кадрах мальчик и девочка сидят на земле, их пытаются поднять полицейские. При этом у девочки случилась истерика.

"Дети плачут, а очевидцы просят разрешить им связаться с родителями. Однако полицейские, судя по всему, лишь потребовали от окружающих не мешать им выполнять свою работу. Да, закон запрещает несовершеннолетним находиться на улице в ночное время без законного представителя. В такой ситуации полиция действительно должна остановить ребенка, установить личности родителей и принять надлежащие меры для передачи ребенка законному представителю. Однако наличие закона не дает никому права хватать плачущего ребенка за руку и силой утаскивать его. Видео, на котором запечатлено, как взрослый полицейский-мужчина тащит за руку несовершеннолетнюю девочку, вызывает возмущение у интернет-общественности", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали произошедшее.

"17 августа около полуночи в Сарыаркинском районе сотрудники полиции выявили двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 12 лет, находившихся без сопровождения взрослых. В целях обеспечения безопасности детей полицейские приняли предусмотренные законом меры: необходимо было установить личности несовершеннолетних, доставить их в подразделение полиции и передать законным представителям. Во время доставления 12-летняя девочка стала сопротивляться требованиям сотрудников полиции, легла на землю и начала плакать. Именно этот момент был снят на видео проходившей мимо женщиной. При этом опубликованный фрагмент не отражает предшествовавшие обстоятельства и причины действий сотрудников полиции. На место была вызвана мать девочки", – говорится в комментарии.

В итоге родители обоих детей привлекли к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилья без сопровождения законных представителей.

В полиции также сообщили, что каких-либо заявлений или претензий к действиям сотрудников полиции со стороны родителей этих детей не поступало.

"Просим граждан не делать выводы по отдельному фрагменту видеозаписи без учета всех обстоятельств произошедшего. Также напоминаем о недопустимости вмешательства в законную деятельность сотрудников органов внутренних дел. Такие требования предусмотрены прежде всего для защиты самих детей", – отметили в ДП.

Там рассказали, что с начала года более 200 несовершеннолетних стали жертвами преступлений, более 400 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Эти цифры показывают, насколько важно не оставлять детей без присмотра, особенно в ночное время.

"За этот же период полицией выявлено более 7 тысяч фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Именно поэтому, выявив ребенка ночью без взрослых, полиция обязана принять предусмотренные законом меры, установить его личность, связаться с родителями и обеспечить его безопасность", – резюмировали в полиции.

Отметим, что в комментариях пользователи в большинстве встали на сторону сотрудников, отмечая, что закон должен соблюдаться и дети в такое время должны сидеть дома. Некоторые комментаторы все же отметили грубые действия стражей порядка.

В Алматы полиции ранее пришлось комментировать действия сотрудников на улице: двое мужчин подверглись бесцеремонному досмотру.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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