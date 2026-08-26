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События

В Алматы мужчина с белым порошком провоцировал полицейских: чем все закончилось

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 09:35 Фото: pexels
В Алматы мужчина демонстративно снимал на видео пакетик с белым веществом на глазах у полицейских и старался обратить их внимание на себя. Ему это удалось, сообщает Zakon.kz.

На распространенных в соцсетях кадрах мужчина к кому-то обращается, показывая пакетик, называет адрес, куда нужно приехать и привезти деньги. Параллельно он зовет полицейских.

"Все дошло до того, что некоторые жители Алматы начали снимать видеозаписи с белым порошком на фоне служебного автомобиля полиции и в присутствии полицейских", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции, комментируя произошедшее, отметили, что видео, которое автор, судя по всему, рассчитывал превратить в провокацию против полиции, получило совсем другое продолжение.

"На кадрах мужчина снимал сотрудников полиции и служебный автомобиль, демонстрируя в руках зип-пакет с веществом белого цвета. При этом во время съемки он допускал нецензурные выражения. Личность автора видеозаписи установили. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции при УП Медеуского района", – сообщили в полиции.

По факту возможного наркопреступления возбуждено уголовное дело. Также мужчина привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы направлены в суд.

Полицейским предстоит установить происхождение продемонстрированного вещества, его состав и количество, а также проверить возможную причастность задержанного к незаконному обороту наркотиков.

В Казахстане за 7 месяцев выявлено 4,5 тыс. наркоправонарушений, ликвидировано 17 очагов производства синтетики, пресечена деятельность семи ОПГ, в отношении которых возбуждено 12 дел. Задержаны девять лидеров и 41 участник.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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