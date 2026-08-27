Иномарку с криминальным следом с 2018 года вычислили из общего потока в Алматы

В Алматы полицейские из общего потока машин "выследили" иномарку с криминальным следом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, внимание патрульных привлекла Toyota. Ее распознали как находящуюся в ориентировке.

"Экипаж специализированного батальона административной полиции незамедлительно отработал сигнал и остановил машину. Проверка сразу вывела на уголовное дело. Toyota проходит в рамках расследования факта возможного изменения или подделки идентификационных данных транспортного средства. На автомобиль наложено ограничение", – сообщили в ДП.

Фото: ДП Алматы

Мужчина за рулем пояснил, что данный автомобиль Toyotа ему передал знакомый.

Теперь полицейским предстоит восстановить всю цепочку. Машину и водителя доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции при УП Турксибского района.

Курьезный автоугон произошел в Кокшетау. Нетрезвый мужчина решил присвоить Changan вместе с его владельцем.