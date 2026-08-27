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События

Потеряли сознание в канализации: полицейских наградили за спасение рабочих в ВКО

Награждение, ВКО , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 19:21 Фото: polisia.kz
Аким области Нурымбет Сактаганов вручил почетные грамоты двум полицейским, проявившим героизм и мужество при спасении человеческих жизней, сообщает Zakon.kz.

Награды удостоены участковый инспектор полиции отдела полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов и криминалист оперативно-криминалистической группы Асет Нагашбаев.

Награждение, ВКО , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 19:21

Фото: polisia.kz

20 августа в поселке Касым Кайсенов полицейские оказали помощь двум рабочим, потерявшим сознание в канализационном колодце.

Подчеркивается, что благодаря бдительности капитана полиции Асета Нагашбаева и смелым действиям майора полиции Нурдаулета Тетепова двое граждан были своевременно спасены.

Глава региона отметил героизм, профессионализм сотрудников полиции и их готовность всегда прийти на помощь, подчеркнув важность таких благородных поступков и высокой гражданской ответственности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане совсем скоро стартует новый учебный год. В связи с этим сегодня, 27 августа 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) РК обратилось ко всем родителям, школьникам и педагогам с важными предупреждениями и напоминаниями.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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