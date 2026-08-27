Потеряли сознание в канализации: полицейских наградили за спасение рабочих в ВКО

Аким области Нурымбет Сактаганов вручил почетные грамоты двум полицейским, проявившим героизм и мужество при спасении человеческих жизней, сообщает Zakon.kz.

Награды удостоены участковый инспектор полиции отдела полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов и криминалист оперативно-криминалистической группы Асет Нагашбаев.

20 августа в поселке Касым Кайсенов полицейские оказали помощь двум рабочим, потерявшим сознание в канализационном колодце.

Подчеркивается, что благодаря бдительности капитана полиции Асета Нагашбаева и смелым действиям майора полиции Нурдаулета Тетепова двое граждан были своевременно спасены.

Глава региона отметил героизм, профессионализм сотрудников полиции и их готовность всегда прийти на помощь, подчеркнув важность таких благородных поступков и высокой гражданской ответственности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане совсем скоро стартует новый учебный год. В связи с этим сегодня, 27 августа 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) РК обратилось ко всем родителям, школьникам и педагогам с важными предупреждениями и напоминаниями.