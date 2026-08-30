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События

Заморозки в Астане и грозы в Алматы: погода на ближайшие три дня

погода, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 11:53 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды в мегаполисах Казахстана с 30 августа по 1 сентября. В ближайшие дни, согласно прогнозу, в Астане резко похолодает и ожидаются заморозки, в Алматы жара сменится дождями и грозами. В Шымкенте температура также постепенно снизится.

Астана

30 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С.

31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки 1°С, днем +12+14°С.

1 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Алматы

30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный 3 -8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

31 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

1 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С.

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Шымкент

30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

1 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 30 августа. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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