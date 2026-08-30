Заморозки в Астане и грозы в Алматы: погода на ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)

"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды в мегаполисах Казахстана с 30 августа по 1 сентября. В ближайшие дни, согласно прогнозу, в Астане резко похолодает и ожидаются заморозки, в Алматы жара сменится дождями и грозами. В Шымкенте температура также постепенно снизится.

Астана 30 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С. 31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки 1°С, днем +12+14°С. 1 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С. Алматы 30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный 3 -8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С. 31 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. 1 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С. Материал по теме Жителей Алматы и Актобе предупредил "Казгидромет" Шымкент 30 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. 31 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 1 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С. Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 30 августа. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана.

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