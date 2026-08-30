Двух отдыхающих спасли на Бухтарминском водохранилище

Двум мужчинам потребовалась помощь спасателей после того, как их катер сел на мель на Бухтарминском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Алтай на Гусином острове. Отдыхающие не смогли самостоятельно снять катер с мели и вернуться на берег, поэтому обратились за помощью.

Сотрудники МЧС сняли судно с мели и сопроводили катер вместе с мужчинами до берега. В медицинской помощи они не нуждались.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, учитывать особенности рельефа дна и погодные условия.

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