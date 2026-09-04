"Не грози Ошскому базару": ролик африканского блогера из Алматы вызвал ажиотаж в Сети

Африканец из Алматы Эллиот Одоморе, который ведет блог на казахском языке, опубликовал новый ролик, который вызвал обсуждения у казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В Instagram парень, который называет себя моделью по имени Еламан, прогулялся с друзьями по рынку в образе американских хулиганов. В руках он держал колонку, подпевал казахским песням и на казахском языке приветствовал продавцов.

Ролик быстро разошелся в соцсетях и собрал тысячи комментариев. Пользователи оценили необычный образ и знание казахского языка:

– Не грози Ошскому базару, попивая су у нас на квартале. – Как он красиво говорит приветствие! – Где эта тусовка? Я хочу туда! – Жиги, только ствол не вытаскивайте! – Почему это так хорошо подходит? – Шымкентские гангстеры.

Ранее сообщалось, что африканец из Алматы ведет блог на казахском языке.