Крупную электростанцию за 881 млрд тенге построят в Казахстане

Правительством Казахстана одобрено Соглашение об инвестициях между Министерством энергетики РК и ТОО "ГРЭС Курчатов" по строительству конденсационной электростанции мощностью 700 МВт в Курчатове области Абай, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства за 5 сентября 2026 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект станет энергетической основой дальнейшего развития Курчатова.

Здесь сосредоточена крупная научная инфраструктура – Национальный ядерный центр, Парк ядерных технологий, исследовательские реакторы, лаборатории и казахстанский термоядерный токамак КТМ.

"Стоимость новой станции составляет 881 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков мощностью по 350 МВт планируется осуществить поэтапно до 2032 года. После ввода в эксплуатацию электростанция сможет вырабатывать до 5 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Предусмотрено создание порядка 4,4 тыс. рабочих мест", – отмечают в пресс-службе.

Станция будет оснащена современным паросиловым оборудованием, рассчитанным на работу при повышенных параметрах давления и температуры, с применением технологий "чистого угля".

Для снижения воздействия на окружающую среду проект включает системы газоочистки, фильтрации выбросов и пылеподавления в соответствии с Экологическим кодексом и требованиями наилучших доступных техник.

28 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку.