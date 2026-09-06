Туристка травмировала ногу на высоте 2600 метров в горах под Алматы
Фото: Zakon.kz
Ночная прогулка в горах закончилась для туристки травмой и эвакуацией, сообщает Zakon.kz.
На высоте 2600 метров она подвернула ногу и больше не могла идти самостоятельно.
Инцидент произошел в Карасайском районе, в районе поляны "Терра". На помощь женщине прибыли спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы.
Они оказали туристке необходимую помощь и организовали ее безопасный спуск с гор. Внизу пострадавшую передали сотрудникам Центра медицины катастроф МЧС, которые доставили ее в больницу.
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