"За высокую оценку и искреннюю дружбу": Мелони поблагодарила Токаева за поддержку

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку и назвала президента Казахстана лидером со стратегическим видением. Она также заявила о намерении продолжать укрепление сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост премьер Италии опубликовала на своей странице в соцсети X.

"Благодарю президента Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку и искреннюю дружбу, которая неизменно характеризовала наши встречи. Для меня большое удовольствие работать с лидером, который обладает стратегическим видением и устремлен в будущее. Вместе мы укрепляем отношения между Италией и Казахстаном, открывая новые стратегические возможности для сотрудничества – от энергетики и критически важных минеральных ресурсов до взаимодействия в сфере высшего образования", – говорится в посте.

Также Мелони отметила, что Италия "продолжит двигаться по этому пути во имя роста и процветания наших народов".

В начале июня Касым-Жомарт Токаев поздравил президента и премьера Италии, также их соотечественников с национальным праздником – 80-летием Дня Республики.