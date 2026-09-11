Арестованы 3 квартиры, 2 дома, машина: бывшего замакима Жанаозена подозревают в крупной афере

В Мангистауской области украли деньги, выделенные в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), в 2025 году Управление здравоохранения Мангистауской области обратилось в АО НК "КазМунайГаз" с просьбой оказать спонсорскую помощь на открытие ожогового отделения. На реализацию проекта выделили 223 млн тенге, которые АО "ОзенМунайГаз" перечислило общественному фонду "Жарылқау".

"Первоначально проект предусматривал приобретение восьми видов медицинского оборудования и обучение специалистов. Однако впоследствии его условия изменены: вместо комплексного оснащения отделения заключен трехсторонний договор между общественным фондом, городской больницей и ТОО "AKBS Invest" на приобретение лишь двух противоожоговых кроватей стоимостью 210 млн тенге", – сообщили в АФМ.

При этом закупку провели в обход требований законодательства, предусматривающих приобретение медицинской техники такой стоимости через Единого дистрибьютора.

По данным следствия, к незаконной схеме причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда "Жарылқау", бывший заместитель акима Жанаозена и поставщик.

"На приобретение оборудования направлено лишь 92 млн тенге. Остальная сумма, по версии следствия, обналичена через аффилированные предприятия и распределена между участниками схемы. Представитель ТОО "AKBS Invest" на полученные преступные доходы приобрел квартиру в столице, которую оформил на третьих лиц", – сообщили в АФМ.

В отношении бывшего заместителя акима города Жанаозена начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями по ст. 361 УК РК.

Трое подозреваемых помещены под стражу.

С санкции суда на их имущество наложен арест, включая 3 квартиры, 2 жилых дома и автомашину.

Расследование продолжается.

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