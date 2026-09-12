Семеро школьников и двое учителей потерялись в ущелье в Алматинской области

Группу из девяти человек, среди которых были семеро школьников, нашли после поисков в ущелье Известковое в Алматинской области. Вместе с детьми находились двое учителей, сообщает Zakon.kz.

Поиски развернули в Карасайском районе. На месте организовали оперативный штаб ДЧС. К операции привлекли спасателей Алматинской области и РСС "Барыс" МЧС, полицейских, медиков и волонтеров.

Местность обследовали с помощью беспилотника с тепловизором и вертолета. Утром потерявшуюся группу удалось обнаружить с воздуха.

Спасатели добрались до девяти человек и сопроводили их к автостоянке. Школьников передали родителям. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее двое молодых туристов сбились с маршрута в горах близ Алматы на высоте около 4517 метров.