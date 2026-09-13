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События

Токаев предложил создать Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта

саммит, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 15:13 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев на полях саммита "БРИКС" плюс остановился на роли искусственного интеллекта и предложил создать межгосударственное ведомство, сообщает Zakon.kz.

Глава государства остановился на роли искусственного интеллекта, который уже трансформирует экономики, общества и глобальный баланс сил.

"Объединив технологические возможности ведущих развивающихся экономик с их масштабом, БРИКС способен открыть новые возможности для инноваций, инвестиций и устойчивого роста. Казахстан рассматривает искусственный интеллект как стратегический приоритет и готов задействовать свою развитую вычислительную инфраструктуру, а также национальные и цифровые центры ООН для расширения эффективного взаимодействия в формате БРИКС плюс. В качестве конкретного шага предлагаю запустить Партнерство БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта для объединения национальных центров ИИ, предоставления доступа к лабораториям и научным проектам, а также разработки многоязычных решений", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что устойчивость требует не только технологического прогресса.

"Хотел бы затронуть вопрос водных ресурсов, который имеет принципиальное значение для всех нас. В глобальном масштабе управление водными ресурсами по-прежнему остается фрагментированным. В этой связи мы предложили создать Международную водную организацию в качестве специализированного учреждения ООН, чтобы обеспечить большую согласованность глобальных усилий и укрепление межгосударственной координации. Приглашаю государства-члены и партнеров БРИКС присоединиться к международным консультациям, инициированным нашей страной", – отметил глава государства.

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В завершение своей речи президент Казахстана заявил, что многополярность без эффективной многосторонности неизбежно сделает "Великую фрагментацию" еще более опасной для человечества. По его мнению, поэтому Казахстан выступает за многополярность, основанную на суверенном равенстве, балансе интересов и общей ответственности.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Саммит в Нью-Дели будет способствовать продвижению этого видения через практическое сотрудничество и совместный прогресс.

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Ранее Токаев отметил необходимость диалога между ядерными державами.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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