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События

Казахско-корейское совместное предприятие предложил создать Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 14:58 Фото: akorda.kz
15 сентября 2026 года на открытии казахско-корейского круглого стола Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что транспорт и логистика занимают центральное место в общей повестке дня, сообщает Zakon.kz.

Казахстан, по его словам, являющийся естественным мостом между Азией и Европой, намерен превратить это географическое преимущество в современный и эффективный транспортно-логистический каркас.

"Мы вкладываем значительные средства в железные и автомобильные дороги, морские порты, терминалы и инфраструктуру в целом, чтобы повысить пропускную способность, скорость и надежность этого маршрута. Считаем, что настало время расширить участие Кореи в развитии Среднего коридора. Казахстан приветствует корейские логистические компании, в том числе CJ Logistics и LX Pantos, которые уже создают в нашей стране современные логистические центры, мультимодальные терминалы, складские комплексы и цифровые решения для управления цепочками поставок. В целях поддержки данной работы предлагаю создать казахско-корейское совместное предприятие, которое будет содействовать реализации новых логистических проектов и инициатив, а также обеспечит беспрепятственный транзит корейских грузов через территорию нашего государства. Отрадно, что казахстанская компания Shin-Line и Lotte Global Logistics уже продвигают планы по налаживанию партнерства в этой сфере", – отметил президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на значительные возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта и новых технологий.

"Ключевую роль в нашей стратегии в области искусственного интеллекта играет человеческий капитал. Мы убеждены, что технологическое лидерство в конечном счете зависит от людей и их способности стимулировать инновации. В этом контексте мы высоко оцениваем партнерство с Сеульским национальным университетом науки и технологий по совместному созданию первого в Казахстане Института искусственного интеллекта", – сказал глава государства.

Казахстан, продолжил он, развивает одну из крупнейших экосистем центров обработки данных в Евразии, включающую в себя в том числе "Долину ЦОДов" в богатой энергоресурсами Павлодарской области.

"Проект обеспечивает мощность до одного гигаватта с возможностью масштабируемого расширения, выделенными земельными участками и интеграцией с национальными суперкомпьютерными мощностями. Наша цель – представить Казахстан главным вычислительным центром Центральной Азии и мостом между Европой и Азией. Для корейских технологических компаний этот план предоставляет уникальные возможности. Учитывая наше стремление к получению высокой отдачи на всех этапах цепочки добавленной стоимости искусственного интеллекта, Казахстан готов расширить поставки материалов и компонентов для микроэлектроники и производства полупроводников. В связи с этим видим значительный потенциал для практического партнерства с мировыми лидерами отрасли, такими как Samsung Electronics и SK Hynix", – сообщил глава государства.

В своем выступлении президент также подробно остановился на программе экономической модернизации Казахстана и обозначил приоритетные направления углубления казахско-корейских отношений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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