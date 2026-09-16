#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
447.88
516.58
5.29
События

Казахстанского актера лишили свободы за высказывания о бывшей гражданской жене

Нурсултан Жаксыген, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 15:33 Фото: Instagram/nursultan_zhaksygen
Казахстанского актера, шоумена и бывшего участника "Жайдармана" Нурсултана Жаксыгена лишили свободы за клевету на бывшую жену, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Карасайский районный суд. Жаксыгена обвиняли в распространении заведомо ложной информации с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ.

В суде установили, что актер и Фариза Сабыралиева состояли в гражданском браке, имеют двух общих несовершеннолетних детей. 14 апреля 2024 года они прекратили совместное проживание.

"Органом уголовного преследования обвиняется в том, что подсудимый Ж. распространял в социальных сетях заведомо ложные сведения, создающие образ аморального поведения потерпевшей, тем самым прочащие ее честь и достоинство. Суд нашел доказанным факт распространения подсудимым заведомо ложной информации, причинившей существенный вред правам и законным интересам потерпевшей", – сообщили в пресс-службе Карасайского районного суда Алматинской области.

Суд признал Нурсултана Жаксыгена виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, ему запрещено 5 лет заниматься журналистской, блогерской и иной публичной информационной деятельностью.

Суд также взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей 5 000 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе 2026-го в Актобе осудили целительницу за клевету в адрес продюсера Баян Алагузовой и предпринимателя Динары Сатжан. Багдагуль Лепесова была признана виновной и оштрафована на 1 557 000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
актер Мейирхан Шерниязов
17:14, 03 июля 2025
Актер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу
Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж
17:34, 02 мая 2025
Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж
Михаил Ефремов
16:38, 24 марта 2025
Актер Михаил Ефремов выходит на свободу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
15:57, Сегодня
"Включи свою голову": история о том, как казахский фанат принял за блогера Армана Царукяна
Сборная Казахстана проведёт шесть матчей в Лиге наций УЕФА: расписание, дата и время
15:40, Сегодня
Сборная Казахстана проведёт шесть матчей в Лиге наций УЕФА: расписание, дата и время
Сборная Кыргызстана по футболу в Японии
15:27, Сегодня
Сборная Кыргызстана по футболу упустила преимущество и уступила в первом матче Азиады-2026
Новак Джокович
15:12, Сегодня
39-летний Джокович подтвердил своё участие на турнире в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: