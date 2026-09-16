Казахстанского актера лишили свободы за высказывания о бывшей гражданской жене

Казахстанского актера, шоумена и бывшего участника "Жайдармана" Нурсултана Жаксыгена лишили свободы за клевету на бывшую жену, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Карасайский районный суд. Жаксыгена обвиняли в распространении заведомо ложной информации с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ.

В суде установили, что актер и Фариза Сабыралиева состояли в гражданском браке, имеют двух общих несовершеннолетних детей. 14 апреля 2024 года они прекратили совместное проживание.

"Органом уголовного преследования обвиняется в том, что подсудимый Ж. распространял в социальных сетях заведомо ложные сведения, создающие образ аморального поведения потерпевшей, тем самым прочащие ее честь и достоинство. Суд нашел доказанным факт распространения подсудимым заведомо ложной информации, причинившей существенный вред правам и законным интересам потерпевшей", – сообщили в пресс-службе Карасайского районного суда Алматинской области.

Суд признал Нурсултана Жаксыгена виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, ему запрещено 5 лет заниматься журналистской, блогерской и иной публичной информационной деятельностью.

Суд также взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей 5 000 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе 2026-го в Актобе осудили целительницу за клевету в адрес продюсера Баян Алагузовой и предпринимателя Динары Сатжан. Багдагуль Лепесова была признана виновной и оштрафована на 1 557 000 тенге.