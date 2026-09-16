Знакомьтесь, Ерла и Гуля: в зоопарке Шымкента рассказали о редких арктических гостях

Администрация зоопарка Шымкента 16 сентября 2026 года поделилась важным событием. Как оказалось, в зоопарке впервые поселилась пара молодых полярных волков – Ерла и Гуля, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в парк они прибыли 10 сентября.

"Обоим чуть больше года, и сейчас они вовсю осваиваются на новом месте: с интересом изучают свои вольеры, рассматривают все вокруг и постепенно привыкают к новой обстановке". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Далее специалисты перечислили интересные факты о хищниках. К примеру, полярного волка еще называют арктическим или белым волком. Его естественная среда обитания – суровая арктическая тундра Северной Америки и Гренландии.

И еще: белоснежная шерсть помогает этим хищникам маскироваться среди снега, а более короткие уши и морда – одна из особенностей, помогающих жить в условиях арктического холода.

8 сентября 2026 года администрация Алматинского зоопарка обращалась к жителям города с просьбой порадовать его обитателей. В качестве игрушек им нужны джутовые мешки и веревки, конусы, бочки, а также волейбольные и баскетбольные мячи.