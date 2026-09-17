Почти миллиард кубов: на юге Казахстана спасают озера и пастбища

Почти 900 млн кубометров воды направили с начала 2026 года на экологические цели в Кызылординской области. Воду подают в озерные системы, а также на сенокосы и пастбища региона, сообщает Zakon.kz.

По данным Кызылординского филиала РГП "Казводхоз", 82,4 млн кубометров воды направили в Жанакорганский район, 72,3 млн – в Шиелийский, 73 млн – в Кызылорду, 174,4 млн – в Сырдарьинский район, 166,2 млн – в Жалагашский, 72,4 млн – в Кармакшинский, 230,7 млн – в Казалинский и 10 млн кубометров – в Аральский район.

"Сейчас вода поступает в 181 озерную систему, а также на сенокосы и пастбища Кызылординской области". Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, до конца года на экологические цели планируется направить еще около 360 млн кубометров воды.

7 сентября 2026 года мы также рассказывали о том, что 40 млн кубометров воды направили ради спасения фламинго в Казахстане.