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События

Мужчина годами терроризировал бывшую сожительницу в Жамбылской области

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:03 Фото: freepik
В Жамбылском районе 62-летнего мужчину арестовали на 10 суток за нарушение защитного предписания в отношении бывшей сожительницы. Ранее он неоднократно устраивал конфликты, угрожал членам ее семьи и применял к женщине физическую силу, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Жамбылской области, с начала года по одному адресу четыре раза поступали сообщения о семейно-бытовых конфликтах. Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет приходил к бывшей сожительнице, которая является лицом с ограниченными возможностями, и провоцировал конфликты.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности и выносили защитное предписание, однако мужчина вновь нарушил установленные ограничения.

Постановлением районного суда от 4 августа 2026 года его признали виновным по статье 461 КоАП РК и арестовали на 10 суток.

Ранее в МВД предложили ужесточить наказание за повторный сталкинг.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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