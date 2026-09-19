Токаеву доложили о масштабном благоустройстве Астаны

19 сентября 2026 года президент заслушал доклады глав ответственных государственных ведомств, сообщает Zakon.kz.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил о работах по комплексному озеленению и благоустройству столицы.

По его словам, за последние годы в Астане благоустроено порядка 500 дворов и общественных пространств, до конца текущего года планируется обустроить более 170 дворов и общественных зон, в том числе парки, скверы и бульвары.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования единой системы общественных и рекреационных пространств вдоль реки Есиль. В рамках этих работ планируется создать непрерывный зеленый маршрут, который объединит парки, прогулочные и спортивные зоны разных частей города.

Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров сообщил, что за годы реализации инициативы "Таза Қазақстан" по всей стране проведено более 2 тыс. экологических мероприятий, в рамках которых собрано более 3,8 млн тонн отходов и ликвидировано около 10 тыс. свалок.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".