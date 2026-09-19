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События

Токаев: Казахстан должен стать территорией созидания

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 15:18 Фото: Акорда
Казахстан должен стать огромной строительной площадкой и территорией созидания. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, говоря о масштабных преобразованиях в стране, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступил в эпоху масштабных преобразований и должен стать "огромной строительной площадкой, территорией созидания".

"Сегодня Казахстан вступил в эпоху исторических, судьбоносных преобразований. Во всех сферах жизнедеятельности общества реализуются масштабные реформы. Осуществляется кардинальная модернизация политической системы государства.

Динамично развивается наша экономика. Во всех регионах возводится социально значимая инфраструктура – школы, больницы, объекты культуры и спорта.

По всей стране проложены десятки тысяч километров автомобильных и железных дорог. Эта работа не будет прекращаться. Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания", – сказал президент.

Как отметил президент, необходимо обеспечить самое высокое качество строительства.

"Я буду уделять самое пристальное внимание этому вопросу и держать его на строгом личном контроле. Те, кто нарушают требования и установленные правила, непременно будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Перед нами стоят ясные цели. Мы должны усердно работать над улучшением качества жизни населения и созданием максимально комфортных условий для каждого гражданина.

С этой точки зрения Астана, несомненно, является образцовым городом, отражением достижений всего Казахстана.

Сегодня с полной уверенностью можно заявить, что столица стала местом притяжения для новаторских и креативных людей. Астана становится краше с каждым днем.

Это также результат самоотверженного труда и неустанных усилий акима города Жениса Махмудулы Касымбека и его команды".

По данным главы государства, 7 миллионов граждан приняли участие в акции "Таза Қазақстан".

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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