Столичный Центр урбанистики успешно внедряет современные подходы к развитию городского пространства – Токаев

Касым-Жомарт Токаев призвал масштабировать опыт столичного Центра урбанистики на другие регионы страны и поручил акимам активизировать эту работу, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль столичного Центра урбанистики в создании комфортной городской среды. Его опыт президент предложил масштабировать на другие регионы страны.

"Хотел бы отметить и особую роль столичного Центра урбанистики.

Это важная структура, которая разрабатывает предложения по формированию комфортной среды для жителей, а также предлагает эффективные решения и проекты, направленные на улучшение облика города.

Самое главное, что в ходе этой работы учитываются мнения, запросы и пожелания граждан. Поэтому опыт этого учреждения следует масштабировать и в других регионах. Акимам необходимо активизировать работу в этом направлении.

В целом, как наши граждане, так и иностранцы должны поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, соблюдать требования закона.

Только так ценности "Таза Қазақстан" станут неотъемлемой частью национальной идентичности".

Президент также заявил, что Казахстан должен стать территорией созидания.