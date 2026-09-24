Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области

Глава государства отреагировал на трагические события, произошедшие на Каспии в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих , погибших в результате происшествия во время военных учений.

"Глава государства поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших", – говорится в сообщении.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

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В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.