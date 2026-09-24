Бозумбаев рассказал о помощи семьям погибших военнослужащих в Мангистау

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в результате трагического происшествия в Мангистауской области погибли 12 военнослужащих, троих удалось спасти, поиски еще двоих продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня наша страна столкнулась с тяжелой утратой. В результате трагического происшествия в Мангистауской области погибло 12 наших военнослужащих, троих удалось спасти, поиски оставшихся двоих продолжаются", – написал Бозумбаев.

По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"Президент и весь народ Казахстана разделяют вашу невосполнимую боль", – отметил заместитель премьер-министра.

Бозумбаев сообщил, что по поручению главы государства создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ее возглавил сам заместитель премьер-министра.

"Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона", – заявил он.

Кроме того, государство окажет поддержку семьям погибших военнослужащих.





"Каждой семье погибшего военнослужащего будет предоставлена крупная материальная помощь, а также оказана вся необходимая поддержка", – отметил Бозумбаев.

Он добавил, что лично контролирует ход расследования и оказание помощи семьям погибших.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

Позже стали известны имена погибших.