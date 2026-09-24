Бозумбаев рассказал о помощи семьям погибших военнослужащих в Мангистау
Об этом он написал в Telegram.
"Сегодня наша страна столкнулась с тяжелой утратой. В результате трагического происшествия в Мангистауской области погибло 12 наших военнослужащих, троих удалось спасти, поиски оставшихся двоих продолжаются", – написал Бозумбаев.
По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям и близким погибших.
"Президент и весь народ Казахстана разделяют вашу невосполнимую боль", – отметил заместитель премьер-министра.
Бозумбаев сообщил, что по поручению главы государства создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ее возглавил сам заместитель премьер-министра.
"Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона", – заявил он.
Кроме того, государство окажет поддержку семьям погибших военнослужащих.
"Каждой семье погибшего военнослужащего будет предоставлена крупная материальная помощь, а также оказана вся необходимая поддержка", – отметил Бозумбаев.
Он добавил, что лично контролирует ход расследования и оказание помощи семьям погибших.
24 сентября 2026 года в Мангистау во время учений Военно-морских сил Вооруженных сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По предварительным данным Минобороны, погибли 9 военнослужащих, троих спасли, велись поиски остальных.
В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.
Позднее стало известно, что создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.
Позже стали известны имена погибших.