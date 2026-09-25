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Происшествия

Трагедия на Каспии: сотни спасателей, авиация и водолазы продолжают поисковую операцию

Каспийское море, военные, трагедия, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06 Фото: Telegram/modgovkz
В Мангистауской области на Каспийском море продолжается поисковая операция. Сотни спасателей, авиация и водолазы производят поиски военнослужащих, которых унесло в море, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 сентября 2026 года, заявили в пресс-службе МО РК:

"По поручению Правительственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева в акватории Каспийского моря в непрерывном круглосуточном режиме продолжается поисково-спасательная операция".
Каспийское море, военные, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06

Фото: Telegram/modgovkz

Уточняется, что непосредственное руководство поисково-спасательными работами на месте осуществляет министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

министр обороны РК Даурен Косанов, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06

Фото: Telegram/modgovkz

"В состав созданного оперативного штаба вошли представители Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, а также местных исполнительных органов Мангистауской области. В масштабной поисково-спасательной операции задействованы 252 человека личного состава, 34 единицы специальной наземной техники, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, а также более 20 воздушных судов, включая 4 вертолета. Силами и средствами ведомств проводится непрерывное патрулирование и обследование водной акватории, прибрежной зоны и прилегающих территорий с воздуха".Пресс-служба МО РК
Каспийское море, военные, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06

Фото: Telegram/modgovkz

Каспийское море, военные, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06

Фото: Telegram/modgovkz

Каспийское море, военные, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06

Фото: Telegram/modgovkz

Каспийское море, военные, трагедия, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 09:06

Фото: Telegram/modgovkz

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, специальной комиссией проводятся следственные мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств случившегося. Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь.

"В ходе выполнения учебно-боевой задачи из-за внезапного и резкого ухудшения метеорологических условий и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. В результате оперативно принятых мер трое военнослужащих были спасены, поиски двоих продолжаются. К глубокому сожалению, 12 военнослужащих погибли", – напомнили в пресс-службе МО РК.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Известно, что 12 человек погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных находится в больнице.

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В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа. Также создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

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Позднее стало известно, что уголовное дело по факту гибели военнослужащих возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса РК: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения".

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25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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