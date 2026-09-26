Акима сменили в Жанаозене

Новым акимом Жанаозена стал Сымбат Торетаев. Соответствующий документ подписал аким Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, проинформировала пресс-служба акима Мангистауской области:

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая Сымбат Торетаев назначен акимом города Жанаозен".

Сымбат Торетаев родился 27 января 1978 года в селе Жетыбай Ералиевского района Мангистауской области. Окончил Актауский университет им. Ш. Есенова и Алматинский университет менеджмента по специальностям "Экономика и менеджмент", "деловое администрирование".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Управлении внутренних дел Мангистауской области в должности оперуполномоченного Управления по борьбе с организованной преступностью. В дальнейшем работал старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.

В 2006-2010 годах занимал должность директора ТОО "Нур", в 2010-2014 годах был акимом села Мунайшы Каракиянского района, в 2015-2017 годах возглавлял отдел по работе с правоохранительными органами, противодействию терроризму, мобилизационной подготовке и гражданской обороне аппарата акима Мангистауской области.

В 2017-2019 годах руководил отделом по противодействию терроризму аппарата акима Мангистауской области. В 2019-2023 годах занимал должность заместителя акима Каракиянского района.

С мая 2023 года по настоящее время занимал должность акима Каракиянского района Мангистауской области.

С 12 февраля 2024 года должность акима Жанаозена занимал Жансейт Кайнарбаев.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области назначили нового первого заместителя акима, которым стал Ербол Избергенов. Со 2 сентября 2025 года он занимал должность замакима Мангистау. На этом посту его сменил Бекбол Орынбасаров.