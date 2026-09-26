Двух молодых людей задержали за вандализм на Аллее журналистов в Астане

В Астане задержали двух молодых людей, подозреваемых в повреждении скульптуры на Аллее журналистов и семи мусорных урн. По факту вандализма возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 26 сентября. По данным полиции, задержаны двое жителей столицы – 18-летний Денис Суранов и несовершеннолетний. Оба водворены в изолятор временного содержания.

Родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

В полиции заявили, что подобные случаи будут пресекаться, а действиям причастных будет дана правовая оценка.

Ранее стало известно, где и когда ограничат движение в Астане из-за концерта Кайрата Нуртаса.