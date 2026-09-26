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События

Двух молодых людей задержали за вандализм на Аллее журналистов в Астане

статуи, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 14:16 Фото: МВД РК
В Астане задержали двух молодых людей, подозреваемых в повреждении скульптуры на Аллее журналистов и семи мусорных урн. По факту вандализма возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 26 сентября. По данным полиции, задержаны двое жителей столицы – 18-летний Денис Суранов и несовершеннолетний. Оба водворены в изолятор временного содержания.

Родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

В полиции заявили, что подобные случаи будут пресекаться, а действиям причастных будет дана правовая оценка.

Ранее стало известно, где и когда ограничат движение в Астане из-за концерта Кайрата Нуртаса.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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