Более 2,3 тыс. жителей Риддера остались без бесплатных лекарств
Фото: freepik
Более 2,3 тыс. пациентов в Риддере своевременно не получили положенные им бесплатные лекарства. Нарушения выявила городская прокуратура при проверке сферы здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области, без необходимых препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи остались 2 326 пациентов Риддерской городской больницы.
После внесения акта прокурорского надзора нарушения устранили, всех пациентов обеспечили необходимыми медикаментами в полном объеме.
Руководство больницы также приняло меры по улучшению планирования и своевременной закупке лекарств, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.
Ранее депутат потребовал проверить закупку "СК-Фармацией" медицинских изделий на 2027 год.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript