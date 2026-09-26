Более 2,3 тыс. жителей Риддера остались без бесплатных лекарств

Более 2,3 тыс. пациентов в Риддере своевременно не получили положенные им бесплатные лекарства. Нарушения выявила городская прокуратура при проверке сферы здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области, без необходимых препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи остались 2 326 пациентов Риддерской городской больницы.

После внесения акта прокурорского надзора нарушения устранили, всех пациентов обеспечили необходимыми медикаментами в полном объеме.

Руководство больницы также приняло меры по улучшению планирования и своевременной закупке лекарств, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

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