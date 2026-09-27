Погибшие на учениях в Мангистауской области военнослужащие награждены посмертно

Фото: Министерство обороны РК

Президент Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Государственные награды присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, сообщили в Акорде. Орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы награжден Олжас Мұхтарұлы – командир взвода войсковой части 29011 Орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены: Сержан Аяпберген – командир отделения войсковой части 29011. Дастан Бегей – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011. Мейрамбек Бердиханов – командир отделения войсковой части 29011. Ақжайық Гилаж – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011. Мансур Гумаров – командир отделения войсковой части 29011. Олжас Диханбаев – командир отделения войсковой части 29011. Әсет Жаңабай – специалист (наводчик) войсковой части 29011. Алмас Кобенов – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011. Азамат Мадихан – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011. Өмірбек Өмірзақ – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011. Женис Темиргалиев – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011. Ақылбек Төлеген – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011. Мирас Турдыбекұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011. Материал по теме Минобороны проверят после трагедии на Каспии – Токаев создал комиссию и дал ей семь дней на первый отчет Также после трагедии сменился министр обороны. Айдос Мырзахметов назначен главой Минобороны.

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