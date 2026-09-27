Погибшие на учениях в Мангистауской области военнослужащие награждены посмертно
Фото: Министерство обороны РК
Президент Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Государственные награды присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, сообщили в Акорде.
Орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы награжден Олжас Мұхтарұлы – командир взвода войсковой части 29011
Орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:
- Сержан Аяпберген – командир отделения войсковой части 29011.
- Дастан Бегей – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011.
- Мейрамбек Бердиханов – командир отделения войсковой части 29011.
- Ақжайық Гилаж – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011.
- Мансур Гумаров – командир отделения войсковой части 29011.
- Олжас Диханбаев – командир отделения войсковой части 29011.
- Әсет Жаңабай – специалист (наводчик) войсковой части 29011.
- Алмас Кобенов – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011.
- Азамат Мадихан – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011.
- Өмірбек Өмірзақ – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011.
- Женис Темиргалиев – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011.
- Ақылбек Төлеген – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011.
- Мирас Турдыбекұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011.
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