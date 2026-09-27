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События

Погибшие на учениях в Мангистауской области военнослужащие награждены посмертно

Военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, учения военно-морских сил РК, Каспий, Каспийское море, военные учения на Каспии, военные учения на Каспийском море, гибель военнослужащих на Каспийском море, гибель военнослужащих на Каспи, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 11:44 Фото: Министерство обороны РК
Президент Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области. Государственные награды присуждены им за мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, сообщили в Акорде.

Орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы награжден Олжас Мұхтарұлы – командир взвода войсковой части 29011

Орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены:

  1. Сержан Аяпберген – командир отделения войсковой части 29011.
  2. Дастан Бегей – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011.
  3. Мейрамбек Бердиханов – командир отделения войсковой части 29011.
  4. Ақжайық Гилаж – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011.
  5. Мансур Гумаров – командир отделения войсковой части 29011.
  6. Олжас Диханбаев – командир отделения войсковой части 29011.
  7. Әсет Жаңабай – специалист (наводчик) войсковой части 29011.
  8. Алмас Кобенов – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011.
  9. Азамат Мадихан – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011.
  10. Өмірбек Өмірзақ – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011.
  11. Женис Темиргалиев – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011.
  12. Ақылбек Төлеген – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011.
  13. Мирас Турдыбекұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 11:44
Минобороны проверят после трагедии на Каспии – Токаев создал комиссию и дал ей семь дней на первый отчет

Также после трагедии сменился министр обороны. Айдос Мырзахметов назначен главой Минобороны.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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