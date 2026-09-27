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События

Контроль за мопедистами усилили в Туркестанской области

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 14:38 Фото: unsplash
В Туркестанской области в целях усиления дисциплины на дорогах и профилактики ДТП провели рейдовое мероприятие в отношении водителей мопедов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областной полиции, в ходе рейда сотрудники полиции города Кентау выявили ряд водителей мопедов, нарушавших правила дорожного движения.

В частности, 39-летний Алмас Султанбаев передвигался на мопеде по пешеходной дорожке. В свою очередь, 22-летний Шынгысхан Ергабыл управлял мопедом без государственного регистрационного номерного знака.

Кроме того, полицейскими выявлены водители, нарушавшие правила эксплуатации, остановки и стоянки транспортных средств.

"В отношении нарушителей приняты соответствующие меры административного воздействия, а мопеды водворены на специализированную стоянку. Полиция напоминает, что несоблюдение правил дорожного движения создает угрозу не только жизни и здоровью самих водителей, но и безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. Водители мопедов обязаны строго соблюдать требования законодательства", – сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области.

Ранее замминистра внутренних дел Игорь Лепеха разъяснил правила передвижения на электровелосипедах.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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