#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
События

В Алматы под снос попали магазин и шиномонтаж на Розыбакиева

магазин, пристройка, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 09:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении градостроительного контроля Алматы 2 октября 2026 года рассказали, что в городе продолжается работа по выявлению и демонтажу незаконно возведенных объектов. На этот раз незаконная пристройка располагалась по адресу: улица Розыбакиева, 292, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученным данным, в ходе внеплановой проверки специалисты установили, что собственник без необходимых разрешительных документов пристроил к жилому дому дополнительное помещение и использовал его в качестве магазина и шиномонтажа.

Тогда в отношении собственника были приняты административные меры, после чего материалы проверки направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

В итоге суд постановил снести незаконно возведенное строение.

дом, пристройка, снос, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 09:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Решение исполнено – собственник самостоятельно демонтировал объект.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 09:30
В Алматы усиливают контроль за незаконным строительством: с начала года уже снесено 52 объекта

Две недели назад, 14 сентября 2026 года, сообщалось, что в микрорайоне Алгабас по ул. Ф. Онгарсыновой, 80/1, снесли незаконную автомойку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Кафе с пристройкой попали под снос Алматы
17:14, 15 августа 2024
Кафе с пристройкой попало под снос в Алматы
Алматы, незаконная пристройка, снос
17:00, 17 июля 2026
Акимат показал, какой объект начали сносить в Алматы 17 июля
техника, здание, снос
16:36, 09 апреля 2026
Пристройка к кафе "Эмиль" в Алматы пошла под снос
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аида Тойшибекова
09:44, Сегодня
Азиада-2026: тяжеловес из Казахстана Тойшибекова может завоевать "бронзу"
Пока всё идеально...
09:40, Сегодня
Бронзовая призёрка ОИ-2016 Эльмира Сыздыкова вышла в финал Азиады
Екатерина Токарева
09:29, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Токарева поборется за "бронзу" Азиатских игр
&quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot;
09:25, Сегодня
"Нефтехимик" сегодня может сравнять счёт в личном противостоянии с "Барысом" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: