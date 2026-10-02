В Алматы под снос попали магазин и шиномонтаж на Розыбакиева

В Управлении градостроительного контроля Алматы 2 октября 2026 года рассказали, что в городе продолжается работа по выявлению и демонтажу незаконно возведенных объектов. На этот раз незаконная пристройка располагалась по адресу: улица Розыбакиева, 292, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученным данным, в ходе внеплановой проверки специалисты установили, что собственник без необходимых разрешительных документов пристроил к жилому дому дополнительное помещение и использовал его в качестве магазина и шиномонтажа.

Тогда в отношении собственника были приняты административные меры, после чего материалы проверки направили в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

В итоге суд постановил снести незаконно возведенное строение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Решение исполнено – собственник самостоятельно демонтировал объект.

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Две недели назад, 14 сентября 2026 года, сообщалось, что в микрорайоне Алгабас по ул. Ф. Онгарсыновой, 80/1, снесли незаконную автомойку.