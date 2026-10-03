#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
447.73
502.98
5.35
События

Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи

Касым-Жомарт Токаев, Ли Чжэ Мён, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 11:53 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Ли Чжэ Мёну по случаю Национального дня Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность корейского народа. Он также отметил поступательный характер развития многогранного сотрудничества между двумя странами.

"В ходе моего недавнего визита в Сеул мы вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее. Уверен, что это решение будет способствовать углублению казахско-корейского взаимодействия, основанного на узах дружбы и прочного партнерства, на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.

В ходе своего визита в сентябре Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи: о чем там говорится
10:08, 03 октября 2024
Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи: о чем там говорится
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
11:30, 13 июля 2026
Токаев направил телеграмму президенту Черногории
Касым-Жомарт Токаев, Абдельмаджид Теббун
09:00, 01 ноября 2025
Токаев направил телеграмму президенту Алжира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
12:20, Сегодня
Казахстанская гимнастка Ерекешева стала четвёртой в индивидуальном многоборье Азиады
Мерей Кабдуллаев
12:18, Сегодня
"Не хватило психологии": казахстанский джитсер Кабдуллаев о поражении в финале Азиады
Фото: НОК РК, Никита Басов
12:00, Сегодня
Мужская сборная Казахстана уступила Таиланду в регби на Азиаде-2026
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
11:05, Сегодня
Лидер "Барыса" Морелли поделился опытом изучения казахского и русского языков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: