Токаев направил телеграмму президенту Южной Кореи

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Ли Чжэ Мёну по случаю Национального дня Республики Корея, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность корейского народа. Он также отметил поступательный характер развития многогранного сотрудничества между двумя странами.

"В ходе моего недавнего визита в Сеул мы вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее. Уверен, что это решение будет способствовать углублению казахско-корейского взаимодействия, основанного на узах дружбы и прочного партнерства, на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.

В ходе своего визита в сентябре Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана.