Второй день подряд в Алматы и Атырау ожидается грязный воздух

Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 4 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

4 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета". Аналогичное предупреждение синоптики публиковали на 3 октября.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 4 октября. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Шымкенте, горах Алматы и во всех 17 областях РК.