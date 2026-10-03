Второй день подряд в Алматы и Атырау ожидается грязный воздух
Фото: Zakon.kz
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 4 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
4 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета". Аналогичное предупреждение синоптики публиковали на 3 октября.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 4 октября. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Шымкенте, горах Алматы и во всех 17 областях РК.
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