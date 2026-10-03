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События

Второй день подряд в Алматы и Атырау ожидается грязный воздух

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 17:48 Фото: Zakon.kz
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 4 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

4 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета". Аналогичное предупреждение синоптики публиковали на 3 октября.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 4 октября. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Шымкенте, горах Алматы и во всех 17 областях РК.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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