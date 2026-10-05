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События

На месте высохшего Арала растет новый лес: питомники вышли на рекордные объемы

корабль, песок, Аральское море, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:27 Фото: pexels
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана 5 октября 2026 года рассказали, что на высохшем дне Аральского моря продолжаются масштабные лесомелиоративные работы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе одной из рабочей поездки в Кызылординскую область министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров проинспектировал посадки и посетил два лесных питомника в городе Казалинске.

Один из них – питомник Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Здесь при установленной норме в 300 тысяч фактически выращено 450 тысяч саженцев саксаула – на 50% больше запланированного объема.

"В питомниках продолжаются посев семян саксаула и работа по обеспечению лесомелиоративных мероприятий необходимым посадочным материалом". Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:27
Дорога к Аралу: рыбацкие аулы, засыпанные песком дома и живое море

По итогам поездки поручено усилить контроль за состоянием уже созданных насаждений, следить за их приживаемостью и своевременно проводить необходимые работы по уходу.

Аральское море – бывшее крупное бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До начала стремительного обмеления в 1960-х годах оно занимало четвертое место в мире среди крупнейших озер, имея площадь около 68,9 тыс. км². Из-за масштабного забора воды из главных питающих рек – Амударьи и Сырдарьи – для орошения сельскохозяйственных угодий (преимущественно хлопковых полей), Арал потерял более 90% своего объема, превратившись в одну из крупнейших экологических катастроф планеты.

19 августа 2026 года в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) делились хорошей новостью: воды в Северном Арале стало больше.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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