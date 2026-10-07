93 подозреваемых и 3,7 млрд тенге ущерба: КНБ обнародовал итоги антикоррупционных спецопераций

В сентябре 2026 года Службой по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) зарегистрировано 106 коррупционных правонарушений, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

"Признаны подозреваемыми по уголовным делам 93 лица. Завершено расследование 81 уголовного дела, из них 78 направлены в суд". Пресс-служба КНБ

В заключительной части отмечено, что сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что председатель и судья райсуда в Кызылординской области получили по 9 лет: тогда КНБ показал кадры задержания.