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Общество

"Гулливер" служит в казахстанской армии: какой размер обуви носит гвардеец

Шымкент, Нацгвардия, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:47 Фото: gov.kz
Сегодня, 2 октября 2026 года, в пресс-службе Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о необычном рядовом, которого сослуживцы прозвали "Гулливером", сообщает Zakon.kz.

Речь – о Денисе Мухине, который служит в воинской части 6506 Нацгвардии МВД РК в Шымкенте.

"При росте около двух метров он носит обувь 47-го размера. 19-летний военнослужащий призван на срочную службу из Алматинской области. До армии он окончил Талгарский политехнический колледж по специальности "Автоэлектрик". Он с детства занимался волейболом, а уже в девятом классе носил обувь 45-го размера. По его мнению, высокий рост и крупная стопа передались ему от отца".Пресс-служба Нацгвардии МВД РК
Шымкент, Нацгвардия, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:47

Фото: gov.kz

Особенности роста Дениса проявились и в первые дни воинской службы. На учебном пункте ему пришлось несколько дней ходить в кроссовках, которые предоставила воинская часть, пока для него подбирали подходящую пару берцев.

рядовой Денис Мухин, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:47

Фото: gov.kz

"В итоге вещевой службе удалось найти обувь 47-го размера. Теперь необычно крупные берцы стали одной из самых заметных деталей экипировки гвардейца".Пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Как сообщается, сейчас гвардеец ежедневно патрулирует улицы Шымкента, обеспечивая общественный порядок и безопасность жителей и гостей города.

Шымкент, Нацгвардия, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:47

Фото: gov.kz

Отмечается, что Денис среди сослуживцев выделяется не только ростом. Он хорошо владеет казахским языком и свободно общается на нем в повседневной службе.

"Сегодня прохожие нередко обращают внимание на высокого гвардейца в форме. А сослуживцы между собой шутливо называют его "Гулливером", – добавили в пресс-службе Нацгвардии МВД РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:47
Новый рекорд: самый высокий солдат начал службу в казахстанской армии

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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