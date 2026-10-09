Один из ЦОНов Алматы переедет в ТД "Адем"
Фото: gov4c.kz
С 12 октября 2026 года Центр по обслуживания населения (ЦОН) Жетысуского района начнет работу в торговом доме "Адем", сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 9 октября, из заявления филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы.
"С 12 октября ЦОН будет работать по новому адресу: г. Алматы, Северное кольцо, 3, ТД "Адем", – говорится в официальной публикации.
График работы остается прежним: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 18:00. Суббота и воскресенье – выходные дни.
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