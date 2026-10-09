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События

Один из ЦОНов Алматы переедет в ТД "Адем"

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:14 Фото: gov4c.kz
С 12 октября 2026 года Центр по обслуживания населения (ЦОН) Жетысуского района начнет работу в торговом доме "Адем", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 9 октября, из заявления филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы.

"С 12 октября ЦОН будет работать по новому адресу: г. Алматы, Северное кольцо, 3, ТД "Адем", – говорится в официальной публикации.

График работы остается прежним: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 18:00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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