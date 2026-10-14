#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
448.45
501.59
5.36
События

Мефедрон в сиденьях Geely: крупный канал поставки "синтетики" перекрыли в Казахстане

полиция, силовики, спецоперация, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:25 Фото: пресс-служба МВД РК
Департамент полиции (ДП) области Жетысу совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и ДП Астаны пресекли поставку крупной партии психотропных веществ из столицы в Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают стражи порядка, информация о готовящейся поставке была получена оперативным путем.

Так, в Астане сотрудники полиции остановили автомобиль Geely под управлением 32-летнего уроженца Тараза.

"При обыске автомобиля под чехлом заднего пассажирского сиденья обнаружили два свертка с порошкообразным веществом. В ходе расследования изъяли 2 кг 148 г мефедрона и 506 г α-PVP", – рассказали в ведомстве 14 октября 2026 года.

Однако на этом оперативная работа не завершилась.

В ходе дальнейших мероприятий задержанный дал признательные показания и указал на место предполагаемой закладки, предназначенной для дальнейшего распространения. При осмотре указанного участка полицейские обнаружили еще один сверток с 992 г α-PVP.

"Таким образом, из незаконного оборота изъяли 3 кг 646 г психотропных веществ, предназначенных для дальнейшего распространения. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей".Пресс-служба МВД РК

Немного ранее, 1 октября, стало известно, что в Карагандинской области пресечена деятельность крупной нарколаборатории. Подробности – тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
наркотики
08:02, 09 января 2024
В Астане ликвидировали крупный канал поставки мефедрона
Крупный канал поставки наркотиков перекрыл КНБ в Улытауской области
10:26, 10 февраля 2024
Спецоперация КНБ: крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Улытауской области
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
17:13, 30 июля 2026
Жителя Жетысу задержали с крупной партией мефедрона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мераб Двалишвили
11:00, Сегодня
Двалишвили назвал переломный момент в реванше с Яном
Ига Швёнтек в прыжке бьет
10:48, Сегодня
Конкурентка Рыбакиной в борьбе за звание первой ракетки мира Швёнтек выиграла в Ухане
&quot;Бёрнли&quot; без Дастана Сатпаева сыграл вничью с &quot;Чарльтоном&quot; в матче Чемпионшипа
10:35, Сегодня
"Бёрнли" без Дастана Сатпаева сыграл вничью с "Чарльтоном" в матче Чемпионшипа
Айтбеков и Ашрапов улыбаются на ковре
10:22, Сегодня
Объединённый мир борьбы опубликовал пост на казахском языке после двух побед Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: