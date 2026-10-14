Мефедрон в сиденьях Geely: крупный канал поставки "синтетики" перекрыли в Казахстане
Фото: пресс-служба МВД РК
Департамент полиции (ДП) области Жетысу совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и ДП Астаны пресекли поставку крупной партии психотропных веществ из столицы в Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают стражи порядка, информация о готовящейся поставке была получена оперативным путем.
Так, в Астане сотрудники полиции остановили автомобиль Geely под управлением 32-летнего уроженца Тараза.
"При обыске автомобиля под чехлом заднего пассажирского сиденья обнаружили два свертка с порошкообразным веществом. В ходе расследования изъяли 2 кг 148 г мефедрона и 506 г α-PVP", – рассказали в ведомстве 14 октября 2026 года.
Однако на этом оперативная работа не завершилась.
В ходе дальнейших мероприятий задержанный дал признательные показания и указал на место предполагаемой закладки, предназначенной для дальнейшего распространения. При осмотре указанного участка полицейские обнаружили еще один сверток с 992 г α-PVP.
"Таким образом, из незаконного оборота изъяли 3 кг 646 г психотропных веществ, предназначенных для дальнейшего распространения. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей".Пресс-служба МВД РК
Немного ранее, 1 октября, стало известно, что в Карагандинской области пресечена деятельность крупной нарколаборатории. Подробности – тут.
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