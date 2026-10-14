Казахстанец пошел на таран аптеки с мусорным баком и получил 5 суток

В ночь на 7 октября 2026 года житель Аксая разбил дверь аптеки мусорным контейнером, сообщает Zakon.kz.

Нарушителем оказался 44-летний житель города. Также выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге по решению суда мужчину арестовали на пять суток.

После произошедшего полиция в очередной раз призывает казахстанцев соблюдать общественный порядок и бережно относиться к чужому имуществу.

"Повреждение чужого имущества влечет за собой ответственность, предусмотренную законом". Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

Немного ранее любителям свалок на БАКАД сообщили, что их уже ищут. Кроме того, акимат Алматы предупреждал вандалов. За порчу городского имущества могут последовать штрафы от 86 тысяч тенге или уголовная ответственность.