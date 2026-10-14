Минпросвещения взяло на контроль ситуацию с массовым отравлением учащихся РФМШ в Алматы

В Министерстве просвещения заявили, что оперативно принимают меры в связи с ситуацией в Республиканской физико-математической школе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в настоящее время на месте работает мониторинговая группа с участием представителей Комитета по охране прав детей, профильных территориальных органов и Национального научно-практического института благополучия детей "Өркен".

По информации Министерства здравоохранения, в пищеблоке выявлены нарушения санитарных требований. Введены ограничительные меры, проводится работа по установлению обстоятельств произошедшего.

Министерством просвещения совету директоров и правлению РФМШ дано указание усилить контроль за организацией питания и соблюдением санитарных требований, а также обеспечить безопасность учащихся.

"Для обеспечения безопасности учащихся и непрерывности образовательного процесса обучение временно организовано в дистанционном формате. В настоящее время приоритетом является обеспечение безопасности и защита прав учащихся, всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего и принятие необходимых мер по результатам проверок", – говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле профильных служб и Министерства просвещения во взаимодействии с Министерством здравоохранения.

В Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали 48 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Еще шестеро детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.