От циклотрона до юрты: как король и королева Бельгии провели день в Алматы

14 октября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду. После завершения официальной части визита в Астане королевская чета направилась в Алматы, где продолжила знакомство с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Известно, что первым пунктом программы стал Институт ядерной физики, где королевской чете показали циклотрон, поставленный бельгийской компанией IBA. Отмечено, что эта технология позволяет производить радиоизотопы, используемые в медицинской визуализации, в том числе для выявления онкологических заболеваний.

Также король и королева познакомились с богатым кочевым наследием Казахстана, посмотрев конное шоу и посетив традиционную юрту.

Официальный аккаунт королевского дворца Бельгии в Instagram далее уточнил, что государственный визит завершился на творческой ноте в Музее искусств Алматы.

Король и королева познакомились с произведениями современного искусства казахстанских и зарубежных художников, в том числе Фернана Леже, Ричарда Серра и Яёи Кусамы. Кроме того, в программу визита вошел танцевальный перформанс Clay Bodies художницы Улы Сикл, работающей в Брюсселе.

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи, после чего Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком и расширенном составе, а также было принято совместное заявление.

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Уже 13 октября Касым-Жомарт Токаев показал королевской чете Национальный музей и чистокровных лошадей, содержащихся в резиденции президента.

Позже Касым-Жомарт Токаев и король Филипп приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета.