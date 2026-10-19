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События

Самая крупная хищная птица Казахстана попыталась съесть фотоловушку в "Алтын-Эмеле"

кумай, птица, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:53 Фото: Instagram/altynemel_np
Крупнейшая хищная птица в фауне Казахстана – кумай – стала главным героем нового видео с фотоловушки Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", сообщает Zakon.kz.

Так, во время полевых научных исследований фотоловушка запечатлела черного грифа и кумая. На заднем плане видна группа джейранов, пришедших на водопой.

Однако самым интересным героем кадра оказался кумай.

Он не просто заметил фотоловушку издалека, но и подошел к ней поближе, начав со всех сторон "изучать" камеру. Птица даже несколько раз клюнула незнакомое устройство, словно пытаясь выяснить, что это такое.

Кумай (или снежный гриф, гималайский сип) – это крупная хищная птица семейства ястребиных, обитающая в высокогорных районах Центральной Азии. Это одна из самых больших птиц в мире и крупнейший пернатый хищник Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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